В «Краснодаре» опровергли информацию о возможном коронавирусе у Сафонова

Технический директор «Краснодара» Алексей Толстиков ответил на вопрос «СЭ» о возможном коронавирусе у голкипера Матвея Сафонова.

— Была информация, что Матвей Сафонов получил положительный тест на ковид.

— Не было такого. Вы же его видели.

— Был сомнительный тест?

— Не комментирую никак.

18 марта Сафонов остался в запасе на матч 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3). Перед началом игры голкипер принял участие в тренировке команды.

В нынешнем сезоне 24-летний вратарь провел за «Краснодар» 24 матча, пропустил 37 голов и 8 раз сыграл на ноль.