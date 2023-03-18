Сафонов опроверг информацию о положительном тесте на коронавирус

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов после матча с «Локомотивом» в 20-м туре РПЛ (2:3) сообщил, что у него нет коронавируса. Ранее СМИ написали, что голкипер пропустит игру с железнодорожниками, а также не присоединится к национальной команде на мартовском сборе.

— Не коронавирус.

— А в сборную поедете?

— Как видите.

18 марта Сафонов остался в запасе на матч 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3). Перед началом игры голкипер принял участие в тренировке команды.

В нынешнем сезоне 24-летний вратарь провел за «Краснодар» 24 матча, пропустил 37 голов и 8 раз сыграл на ноль.