Сергей Семак был признан лучшим тренером сезона-2019/20 на премии РПЛ, РФС и «Матч ТВ». 44-летний специалист привел команду к золотому дублю.

— Команда прокачивается. А я иду небольшими шажками вперед, — сказал Семак в интервью «Матч ТВ». — Футбол — это коллективный вид спорта. Работают все вместе для достижения одной цели.

Идем вперед. Стараемся прибавлять каждый год.

В клубе все хорошо. Никаких изменений нет. Главный тренер всегда должен быть собран. А что будет через год, никто не знает.

Лучшего тренера выбрали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, эксперты, представители СМИ (в том числе и «СЭ»), а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов.