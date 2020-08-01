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«В клубе все хорошо». Семак — о ситуации в «Зените»

18:03
Сергей Семак. Фото Кристина Коровникова.
Сергей Семак. Фото Кристина Коровникова.
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Сергей Семак был признан лучшим тренером сезона-2019/20 на премии РПЛ, РФС и «Матч ТВ». 44-летний специалист привел команду к золотому дублю.

— Команда прокачивается. А я иду небольшими шажками вперед, — сказал Семак в интервью «Матч ТВ». — Футбол — это коллективный вид спорта. Работают все вместе для достижения одной цели.

Идем вперед. Стараемся прибавлять каждый год.

В клубе все хорошо. Никаких изменений нет. Главный тренер всегда должен быть собран. А что будет через год, никто не знает.

Лучшего тренера выбрали главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, эксперты, представители СМИ (в том числе и «СЭ»), а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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