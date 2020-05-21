В клубах РПЛ растет число заболевших. «Локо», «Рубин», «Динамо» сорвут рестарт сезона?
14:30
Сегодня в 18.00 на канале «СЭ» в YouTube состоится футбольный лайв с участием Константина Алексеева и Вячеслава Короткина, ведущая — Мария Маркова.
Основные темы:
— Как случаи заражения футболистов и сотрудников клубов могут повлиять на перспективы доигровки сезона в премьер-лиге;
— Власти Московской области разрешили командам тренировки на открытом воздухе, но база ЦСКА в Ватутинках находится в Новой Москве. Что делать армейцам;
— Бундеслига и РПЛ без зрителей — катастрофа или лучше играть так, чем никак;
— Матчи чемпионата России на крупнейших федеральных каналах — какова ситуация.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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