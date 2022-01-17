В Италии сообщили, что «Ювентус» и «Зенит» провели новый раунд переговоров по Азмуну

«Ювентус» продолжает попытки оформить трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает TMW со ссылкой на Tuttosport.

Итальянская и российская стороны поддерживают стабильный контакт, и в последние часы между ними состоялся новый раунд переговоров.

Отмечается, что сине-бело-голубые намерены получить за 27-летнего нападающего 5 миллионов евро. «Ювентус» же предлагает 1 миллионо и еще 2 миллиона в виде бонусов.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. В текущем сезоне иранец провел 21 матч, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Если переговоры не увенчаются успехом, туринский клуб переключит внимание на альтернативные варианты усиления атаки.