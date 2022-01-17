Гогниев рассказал о беспределе в судействе в ФНЛ

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал о судействе в ФНЛ.

— Судейство в ФНЛ — отдельная история?

— Да. Хотя бы потому, что у нас нет ВАР.

— Часто натыкаетесь на беспредел?

— Если бы не было откровенного беспредела, то я бы не давал такие интервью. Это не просто мои слова. И если посмотреть в целом на судейство в ФНЛ, то очень много подается протестов. Необъективные пенальти или карточки... На это в 90 процентов случаев закрываются глаза, хотя все всё понимают. Мое мнение: пресса и мы все должны раскачивать эту тему, потому что это не отдельная часть футбола. Судьи должны быть нашими друзьями, а не наоборот.

— Верите, что ошибаются специально?

— Я не могу этого утверждать, потому что не знаю. Но есть предвзятое судейство. А откуда ноги растут... Я не могу огульно утверждать что-то. Но есть предвзятость, и она видна.

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