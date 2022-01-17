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Гогниев рассказал о беспределе в судействе в ФНЛ

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал о судействе в ФНЛ.

—  Судейство в ФНЛ — отдельная история?

—  Да. Хотя бы потому, что у нас нет ВАР.

— Часто натыкаетесь на беспредел?

—  Если бы не было откровенного беспредела, то я бы не давал такие интервью. Это не просто мои слова. И если посмотреть в целом на судейство в ФНЛ, то очень много подается протестов. Необъективные пенальти или карточки... На это в 90 процентов случаев закрываются глаза, хотя все всё понимают. Мое мнение: пресса и мы все должны раскачивать эту тему, потому что это не отдельная часть футбола. Судьи должны быть нашими друзьями, а не наоборот.

— Верите, что ошибаются специально?

Я не могу этого утверждать, потому что не знаю. Но есть предвзятое судейство. А откуда ноги растут... Я не могу огульно утверждать что-то. Но есть предвзятость, и она видна.

Полностью интервью с Гогниевым читайте на сайте «СЭ»

Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Алания (Владикавказ)
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
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Динамо

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