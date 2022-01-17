Спартак Гогниев: «Резко ответить журналисту? Почему нет?»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал о взаимодействиях со СМИ.

— Что вас больше всего раздражает в интервью?

— Я не люблю, когда меняют контекст. Это очень важно. А то за тебя могут такое додумать и дописать... Поэтому если общаюсь с прессой, то для меня очень важно, чтобы мои слова были правильно переданы.

— В РПЛ к вам будет еще больше внимания.

— Это нормально. Я все понимаю.

— Допускаете, что однажды можете ответить слишком резко?

— А почему нет? Тут ведь очень важно, что надо журналисту. Может, он только и ждет, чтобы я проявил эмоции. Тогда я играю по его правилам. И я сделаю выбор в зависимости от ситуации.

— Были ситуации, когда хотелось так сделать?

— У журналиста есть определенная работа. И у меня есть определенная работа. Но когда мы пересекаемся, главное — это уважение.

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