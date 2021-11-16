В Италии сообщили, что Ваноли подпишет контракт со «Спартаком»
14:27
Итальянский тренер Паоло Ваноли в ближайшее время может возглавить «Спартак», сообщает Tuttohellasverona.
По информации источника, 49-летний специалистом готов подписать контракт с московским клубом.
Как ранее стало известно «СЭ», в последнее время тренер проводил консультации, связанные с вариантом трудоустройства в «Спартаке». Ваноли долгое время работал в штабе главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте.
После 14 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» с 19 очками занимает девятое место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://www.tuttohellasverona.it/rassegna/l-arena-vanoli-pronto-per-mosca-e-lo-spartak-45190
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