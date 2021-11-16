В Италии сообщили, что Ваноли подпишет контракт со «Спартаком»

Итальянский тренер Паоло Ваноли в ближайшее время может возглавить «Спартак», сообщает Tuttohellasverona.

По информации источника, 49-летний специалистом готов подписать контракт с московским клубом.

Как ранее стало известно «СЭ», в последнее время тренер проводил консультации, связанные с вариантом трудоустройства в «Спартаке». Ваноли долгое время работал в штабе главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте.

После 14 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» с 19 очками занимает девятое место в турнирной таблице.