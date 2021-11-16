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«Динамо» анонсировало переподписание контракта с Шуниным

14:10
Антон Шунин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Шунин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Динамо» в Twitter анонсировало подписание нового контракта с вратарем Антоном Шуниным.

Шунин является воспитанником «Динамо» . Вратарь выступает за основную команду московского клуба с 2007 года.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин пропустил 15 мячей в 11 матчах.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcdynamo/status/1460563610040680449

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