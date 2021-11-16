«Динамо» анонсировало переподписание контракта с Шуниным
14:10
«Динамо» в Twitter анонсировало подписание нового контракта с вратарем Антоном Шуниным.
Шунин является воспитанником «Динамо» . Вратарь выступает за основную команду московского клуба с 2007 года.
В нынешнем сезоне 34-летний россиянин пропустил 15 мячей в 11 матчах.
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