«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Нижним Новгородом»
Официальный YouTube-канал «Спартака» опубликовал видео с главными моментами и атмосферой матча 3-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:2).
«Домашняя неудача. За кадром матча с «Нижним Новгородом». На два пропущенных гола в дебюте игры красно-белые смогли ответить только одним мячом Эсекеля Понсе в концовке», — написано под видео «Спартака».
Встреча «Спартак» — «Нижний Новгород» прошла в Москве 7 августа на стадионе «Открытие Арена». В составе хозяев гол забил Эсекьэль Понсе. У гостей — Кирилл Гоцук и Алексей Козлов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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