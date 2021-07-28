Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» предлагает Азмуну новый контракт

15:08
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:

По информации «СЭ», «Зенит» намерен продлить контракт с нападающим Сердаром Азмуном. Действующее соглашение 26-летнего иранца с питерцами истекает следующим летом.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что «Байер» готов выкупить футболиста у сине-бело-голубых в летнее трансферное окно. Утверждается, что клуб из Леверкузена договорился с форвардом о переходе.

В текущем сезоне Азмун провел два матча за «Зенит» и забил два гола. Нападающий играет за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Олимпиада-2020: Япония, США и Китай — в лидерах медального зачета, Россия — четвертая
"Огромная потеря": знакомый туриста, который погиб от медведя
Раймонд Паулс заявил о готовности покинуть сцену
Почему Пригожин отказался заступаться за Шульгина в суде
Как часто можно есть рыбу?
vs
4
Офсайд