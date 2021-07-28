«Зенит» предлагает Азмуну новый контракт
15:08
По информации «СЭ», «Зенит» намерен продлить контракт с нападающим Сердаром Азмуном. Действующее соглашение 26-летнего иранца с питерцами истекает следующим летом.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что «Байер» готов выкупить футболиста у сине-бело-голубых в летнее трансферное окно. Утверждается, что клуб из Леверкузена договорился с форвардом о переходе.
В текущем сезоне Азмун провел два матча за «Зенит» и забил два гола. Нападающий играет за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.
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