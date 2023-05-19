В «Химках» заявили, что Талалаев поехал с командой в Грозный

Пресс-атташе «Химок» Илья Кузнецов рассказал корреспонденту «СЭ», что главный тренер Андрей Талалаев поехал с командой в Грозный на матч 28-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Летит ли Андрей Талалаев в Грозный с командой? Конечно летит», — заявили в пресс-службе «Химок».

Талалаев работал в «Ахмате» с 2020-го по 2022 год. Он покинул свой пост 11 сентября прошлого года на следующий день после поражения в домашнем матче 9-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:3). В СМИ сообщалось, что в перерыве игры состоялся жесткий разговор между специалистом и одним из руководителей грозненского клуба, после чего тренер покинул стадион и не руководил командой во втором тайме.

22 октября Талалаев не полетел вместе с «Торпедо» в Грозный на матч с «Ахматом» (0:1). Он возглавлял московский клуб с осени 2022-го по март 2023 года.