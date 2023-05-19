Чанов рассказал, что родители Чалова думали над уходом из ЦСКА

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, что форвард красно-синих Федор Чалов мог покинуть московскую команду.

«Я бы не сказал, что Чалов — лучший российский футболист сезона. Даже если взять ЦСКА, то я Облякова ставлю выше. Он и организует, и забивает. Я Федю знаю очень давно. Мы работали, когда он еще играл в детской команде и молодежной. Мы были вместе, были трудные времена для Феди. Мы говорили родителям: «Попробуйте, потерпите». Вот он результат. Что хотели сделать родители Чалова, что мы им такое говорили? Не то, чтобы уйти из футбола. Им казалось, что... Не хочу это рассказывать. Ну, что, может быть, перейти в какую-то команду. Сейчас это модно — здесь не играю, то в другом месте сыграю. Мы сейчас говорим о годе выпуска. Но ситуация такая, что если перейти в команду ниже классом, то сам будешь ниже классом», — цитирует Чанова Legalbet.

Чалов выступает за ЦСКА с 2016 года. В текущем сезоне 25-летний нападающий провел за армейцев 37 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 5 результативных передач. В составе московской команды Чалов стал обладателем Суперкубка России, а также двукратным серебряным призером чемпионата страны.

На данный момент ЦСКА с 54 очками расположился на 2-й строчке в турнирной таблице РПЛ.