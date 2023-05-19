Гендиректор «Химок Оленев: «Талалаев уже в самолете, завтра увидите на стадионе»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил корреспонденту «СЭ», что главный тренер Андрей Талалаев отправился на выезд в Грозный вместе с командой на матч 28-го тура РПЛ против «Ахмата». Встреча состоится завтра, 20 мая. Начало — в 19.00 мск.

«Андрей Талалаев уже в самолете, завтра увидите на стадионе», — сказал Оленев «СЭ».

Талалаев работал в «Ахмате» с 2020 по 2022 год. Он покинул свой пост 11 сентября 2022 года после поражения в матче 9-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:3).

Также в СМИ сообщалось, что в перерыве матча состоялся жесткий разговор между Талалаевым и одним из руководителей грозненского клуба. Талалаев же покинул стадион во время перерыва и во время второго тайма не руководил командой на бровке.

Во время работы в «Торпедо» российский специалист не полетел в Грозный на матч с «Ахматом». Сообщается, что причиной такого решения могло стать недопонимание тренера торпедовцев с руководством своего бывшего клуба.