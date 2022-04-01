В «Химках» заявили, что дадут бой ЦСКА после победы над «Рубином»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу подмосковной команды в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ над «Рубином» (3:2).

«Потрясающая победа. На поле была настоящая команда. Сергей Юран создает коллектив, который мы от него и ждали. Боевой состав! В конце, конечно, пропустили необязательный гол. На поле был коллектив и именно это и позволило победить нам. Выходим из зоны вылета и готовимся к матчу с ЦСКА. Илья Кухарчук — молодец. Вся команда — молодцы! Нельзя не отметить Мирзова. Надо было забивать еще четвертый мяч, простили «Рубин». Это очень хороший результат. Несмотря на то, что пропустили в начале второго тайма гол, мы не опустили руки и продолжили играть. Это важные три очка для нас! Эта победа безусловно нас воодушевит. Мы будем продолжать биться. Надеюсь, что и с ЦСКА мы тоже дадим бой», — сказал Терюшков «СЭ».

После этой победы команда Сергея Юрана покинула последнее место в турнирной таблице и поднялась на 13-ю строчку, набрав 21 очко. «Рубин» идет на 10-й строчке с 25 очками.