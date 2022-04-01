«Рубин» — «Химки»: все голы матча РПЛ

«Химки» обыграли «Рубин» (3:2) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе хозяев счет открыл Герман Онугха, у «Химок» отличились Денис Глушаков, Илья Кухарчук и Захар Волков. Еще один мяч в свои ворота забил Дмитрий Тихий.

56-я минута: гол Онугха

60-я минута: гол Глушакова

62-я минута: гол Кухарчука

84-я минута: гол в свои ворота Тихого

90-я минута: победный гол Волкова