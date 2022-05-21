В «Химках» рассказали об ожиданиях от матча со «Спартаком»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что в клубе верят в победу в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком». Игра запланирована на сегодня, 21 мая.

— Вы говорили, что на 100 процентов уверены в победе над «Спартаком». Сохранилась ли эта уверенность?

— Да, я всегда уверен в своей команде. Сегодняшний матч могу назвать суперфиналом, один из важнейших матчей в сезоне.

— Будете ли смотреть параллельные матчи?

— Буду смотреть матчи, особенно интересны «Арсенал» — «Урал» и «Нижний Новгород» — «Зенит». Также будем следить за матчем в Казани. Нам важно сохранить прописку в РПЛ и избежать попадания в зону стыков, для этого нам нужно чистая победа сегодня.

— Надеетесь ли вы на то, что «Спартак» выйдет вторым составом или бцдет играть расслабленно?

— Нет, мы надеемся исключительно только на себя сегодня. И верим в наши силы.