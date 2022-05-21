В «Химках» рассказали, когда клуб примет решение по новому генеральному директору клуба

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, когда клуб планирует определиться с новым генеральным директором.

«Когда будет решение по новому генеральному директору? Мы поставили для себя запрет на обсуждения этой темы до окончания сегодняшней игры. На следующей неделе уже посмотрим и по игрокам, и по гендиректору. Сроки? Следующая неделя, а дальше уже ребята будут постепенно выходить из отпусков. Будем с ними общаться» — сказал Терюшков.

Генеральным директором «Химок» с декабря 2021 года был Владимир Габулов. 5 мая 38-летний функционер покинул клуб по собственному желанию.

Сегодня, 21 мая «Химки» на своем поле примут «Спартак» в рамках 30-го тура Тинькофф РПЛ. Начало матча — в 17.00 (мск).