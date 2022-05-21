В субботу, 21 мая, состоится матч 30-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Уфу». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Команды ведут борьбу за выживание: «Уфе» (27 очков) для сохранения места в РПЛ необходимо победить, другие результаты оставят в премьер-лиге «Рубин» (29 очков).

В первом круге чемпионата команды сыграли вничью — 1:1.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Рубин» — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.