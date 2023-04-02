В «Химках» пословицей ответили на вопрос о возможном увольнении Гогниева

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев ответил на вопрос «СЭ» о возможном увольнении главного тренера Спартака Гогниева после разгромного поражения в 21-м туре РПЛ от «Краснодара» (0:6).

«Возможно ли увольнение Гогниева? Утро вечера мудренее», — сказал Оленев «СЭ».

После поражения от «Краснодара» команда Гогниева с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, опережая на три балла «Торпедо».