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В «Химках» опровергли информацию об интересе к Хендриксу

23:02
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Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин прокомментировал информацию о том, чтро голландский полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может перейти в подмосковный клуб на правах аренды. Ранее об этом сообщал «СЭ».

«Сейчас «Химки» рассматривают многих игроков для усиления команды. Йоррита Хенрикса из «Спартака» в этом списке нет», — заявил Хендрикс.

В РПЛ у Хендрикса существует вариант с арендой в «Химки». В нынешнем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 11 матчей во всех турнирах за красно-белых.

(Антон Иванов)

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