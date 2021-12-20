В «Химках» опровергли информацию об интересе к Хендриксу
23:02
Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин прокомментировал информацию о том, чтро голландский полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может перейти в подмосковный клуб на правах аренды. Ранее об этом сообщал «СЭ».
«Сейчас «Химки» рассматривают многих игроков для усиления команды. Йоррита Хенрикса из «Спартака» в этом списке нет», — заявил Хендрикс.
В РПЛ у Хендрикса существует вариант с арендой в «Химки». В нынешнем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 11 матчей во всех турнирах за красно-белых.
(Антон Иванов)
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