Хендрикс может уйти в аренду в «Химки»

По информации «СЭ», нидерландский полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может перейти в «Химки» на правах аренды.

В ближайшее время московский клуб объявит о трансфере 24-летнего ямайского форварда «Шарлеруа» Шамара Николсона.

После этого перехода в составе «Спартака» окажется девять легионеров, при разрешенных в заявке восьми.

В РПЛ у Хендрикса существует вариант с арендой в «Химки».

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 11 матчей во всех турнирах за красно-белых.