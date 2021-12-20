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Хендрикс может уйти в аренду в «Химки»

22:20
Александр Соболев и Йоррит Хендрикс. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев и Йоррит Хендрикс. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», нидерландский полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может перейти в «Химки» на правах аренды.

В ближайшее время московский клуб объявит о трансфере 24-летнего ямайского форварда «Шарлеруа» Шамара Николсона.

После этого перехода в составе «Спартака» окажется девять легионеров, при разрешенных в заявке восьми.

В РПЛ у Хендрикса существует вариант с арендой в «Химки».

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 11 матчей во всех турнирах за красно-белых.

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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