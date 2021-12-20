Хендрикс может уйти в аренду в «Химки»
22:20
По информации «СЭ», нидерландский полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может перейти в «Химки» на правах аренды.
В ближайшее время московский клуб объявит о трансфере 24-летнего ямайского форварда «Шарлеруа» Шамара Николсона.
После этого перехода в составе «Спартака» окажется девять легионеров, при разрешенных в заявке восьми.
В РПЛ у Хендрикса существует вариант с арендой в «Химки».
В нынешнем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 11 матчей во всех турнирах за красно-белых.
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