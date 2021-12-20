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Николич: «У меня есть предложения от нескольких больших клубов РПЛ»

Николич заявил, что у него есть предложения от российских клубов
20 декабря, 23:57
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Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, что у него есть предложения от клубов РПЛ.

«Доволен ли я своей работой в Москве? Абсолютно. Я очень доволен, — цитирует Николича Espresso. — В России меня уважают, у меня есть предложения от нескольких крупных клубов. Некоторые из них входят в число самых больших клубов РПЛ. Я произвел впечатление на российскую публику, на футбольный мир. Вполне вероятно, что я скоро вернусь в Россию».

Николич работал в «Локомотиве» с мая 2020 года по октябрь 2021-го. Под руководством сербского специалиста команда стала обладателем Кубка России, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата России.

После ухода Николича «Локомотив» возглавил немец Маркус Гисдоль. На зимнюю паузу «железнодорожники» ушли на шестом месте в таблице РПЛ, набрав 28 очков в 18 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.espreso.co.rs/sport/fudbal/940093/nikolic-progovorio-o-stanju-u-partizanu-stanojevic-radi-fantastican-posao-dotakao-se-i-slabe-posete-na-stadionu

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Анна Горшкова все материалы автора

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