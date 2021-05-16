В «Химках» опровергли информацию о финансовых проблемах в клубе

Министр физической культуры и спорта московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о финансовых проблемах в «Химках».

«У нас нет такой информации. Такая информация появляется всегда, но она не соответствует действительности. В «Химках» все стабильно. Футболисты недовольны сложившийся ситуацией? Конечно, это бред», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Ложа Прессы» сообщал о финансовых проблемах в «Химках». По информации источника, команде не выплатили премиальные за выигранные матчи в этом сезоне, а футболисты недовольны сложившийся ситуацией.

(Владимир Пушкарев)