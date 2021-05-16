В «Химках» опровергли информацию о финансовых проблемах в клубе
Министр физической культуры и спорта московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о финансовых проблемах в «Химках».
«У нас нет такой информации. Такая информация появляется всегда, но она не соответствует действительности. В «Химках» все стабильно. Футболисты недовольны сложившийся ситуацией? Конечно, это бред», — сказал Терюшков «СЭ».
Ранее Telegram-канал «Ложа Прессы» сообщал о финансовых проблемах в «Химках». По информации источника, команде не выплатили премиальные за выигранные матчи в этом сезоне, а футболисты недовольны сложившийся ситуацией.
(Владимир Пушкарев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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