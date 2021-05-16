«Эмоции, по которым мы будем скучать». «Спартак» посвятил ролик Тедеско
В Twitter «Спартака» появился ролик, который посвящен главному тренеру команды Доменико Тедеско.
«Эмоции, по которым мы будем скучать», — гласит подпись к посту.
В заключительном, 30-м туре Тинькофф РПЛ команда сыграет против «Ахмата». Это будет последний матч Тедеско на посту главного тренера красно-белых.
За тур до окончания текущего сезона чемпионата России по футболу «Спартак» занимает промежуточное второе место в турнирной таблице первенства, набрав 56 очков после 29 проведенных матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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