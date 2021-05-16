Губерниев: «Нашему футболу нет равных на земном диске!»
Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале прокомментировал слова генерального секретаря РФС Александра Алаева, который заявил, что российский футбол является флагманом мирового футбола.
«А что так все возбудились по поводу заявления Алаева? Он прав! Нашему футболу нет равных на земном диске!» — написал Губерниев.
Сегодня, 16 мая, состоятся матчи заключительного тура Тинькофф РПЛ. В начале этого месяца петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России. За второе место борются «Спартак» и «Локомотив».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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