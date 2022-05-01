В «Химках» объяснили, почему Мирзова убрали из стартового состава перед игрой с «Уфой»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос «СЭ», почему полузащитника подмосковной команды Резиуана Мирзова убрали из стартового состава перед началом матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Мирзов прав, это произошло. Была техническая ошибка. Не хотелось бы комментировать ее. Будем разбираться внутри клуба, почему эта ошибка была допущена. Заявка была неправильно составлена? Абсолютно так», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее Мирзов заявил «СЭ», что узнал об исключении из стартового состава на игру с «Уфой» перед матчем в раздевалке.