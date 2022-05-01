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В «Химках» объяснили, почему Мирзова убрали из стартового состава перед игрой с «Уфой»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Резиуан Мирзов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос «СЭ», почему полузащитника подмосковной команды Резиуана Мирзова убрали из стартового состава перед началом матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Мирзов прав, это произошло. Была техническая ошибка. Не хотелось бы комментировать ее. Будем разбираться внутри клуба, почему эта ошибка была допущена. Заявка была неправильно составлена? Абсолютно так», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее Мирзов заявил «СЭ», что узнал об исключении из стартового состава на игру с «Уфой» перед матчем в раздевалке.

Резиуан Мирзов
РПЛ
ФК Химки
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4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
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 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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