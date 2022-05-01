Мирзов: «Должен был выйти в стартовом составе против «Уфы». Все поменялось в раздевалке»

Мирзов заявил, что должен был выйти в стартовом составе против «Уфы»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что должен был выйти в стартовом составе на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Спросите у тренера, почему я не вышел. Они все объясняют, почему я не вышел. Я готов был играть, я должен был выйти в стартовом составе против «Уфы». Все поменялось. Прям в раздевалке», — сказал Мирзов «СЭ».

28-летний Мирзов не вышел в стартовом составе «Химок» во второй игре подряд, в обеих он выходил на замену.