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Мирзов: «Должен был выйти в стартовом составе против «Уфы». Все поменялось в раздевалке»

Мирзов заявил, что должен был выйти в стартовом составе против «Уфы»
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что должен был выйти в стартовом составе на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Спросите у тренера, почему я не вышел. Они все объясняют, почему я не вышел. Я готов был играть, я должен был выйти в стартовом составе против «Уфы». Все поменялось. Прям в раздевалке», — сказал Мирзов «СЭ».

28-летний Мирзов не вышел в стартовом составе «Химок» во второй игре подряд, в обеих он выходил на замену.

Резиуан Мирзов
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ФК Химки
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
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