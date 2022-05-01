Идову считает, что Мирзов выйдет в стартовом составе «Химок» на матч с «Зенитом»

Защитник «Химок» Брайн Идову в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об отсутствии полузащитника Резиуана Мирзова в стартовом составе подмосковной команды на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Сам не знаю, находился в наушниках. Состав, как и в прошлой игре, — сказал Идову «СЭ». — В любой команде все хотят играть, быть в стартовом составе. Если постоянно сидишь на скамейке запасных, то появляется недовольство. Главное, что коллектив вместе, поддерживаем друг друга. Все готовы выйти в тот момент, когда их попросят, будь то в старте или на замену. Все отдаются на сто процентов».

Также Идову выразил уверенность, что Мирзов выйдет в стартовом составе на матч с «Зенитом» (7 мая) в 28-м туре.

«Резиуан всегда хочет играть в стартовом составе, всегда хочет помогать команде, забивать голы, тащить на себе команду. Это никогда не уйдет. В целом нормально, что он ведет себя чуть эмоциональнее, чем другие игроки. В прошлой игре он вышел на замену, сделал результат. Матч с «Уфой» получился тяжелее из-за красной карточки. Думаю, что с «Зенитом» Мирзов выйдет в стартовом составе», — добавил Идову.

Ранее Мирзов заявил «СЭ», что узнал об исключении из стартового состава на игру с «Уфой» перед матчем в раздевалке.