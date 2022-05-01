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Идову считает, что Мирзов выйдет в стартовом составе «Химок» на матч с «Зенитом»

Георгий Скобликов
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Защитник «Химок» Брайн Идову в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об отсутствии полузащитника Резиуана Мирзова в стартовом составе подмосковной команды на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Сам не знаю, находился в наушниках. Состав, как и в прошлой игре, — сказал Идову «СЭ». — В любой команде все хотят играть, быть в стартовом составе. Если постоянно сидишь на скамейке запасных, то появляется недовольство. Главное, что коллектив вместе, поддерживаем друг друга. Все готовы выйти в тот момент, когда их попросят, будь то в старте или на замену. Все отдаются на сто процентов».

Также Идову выразил уверенность, что Мирзов выйдет в стартовом составе на матч с «Зенитом» (7 мая) в 28-м туре.

«Резиуан всегда хочет играть в стартовом составе, всегда хочет помогать команде, забивать голы, тащить на себе команду. Это никогда не уйдет. В целом нормально, что он ведет себя чуть эмоциональнее, чем другие игроки. В прошлой игре он вышел на замену, сделал результат. Матч с «Уфой» получился тяжелее из-за красной карточки. Думаю, что с «Зенитом» Мирзов выйдет в стартовом составе», — добавил Идову.

Ранее Мирзов заявил «СЭ», что узнал об исключении из стартового состава на игру с «Уфой» перед матчем в раздевалке.

Брайн Идову
Резиуан Мирзов
ФК Уфа
ФК Химки
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В «Химках» объяснили, почему Мирзова убрали из стартового состава перед игрой с «Уфой»
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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