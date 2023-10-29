В «Факеле» призвали игроков и руководство «Спартака» искать проблемы в себе

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о качестве газона в Воронеже.

Ранее Абаскаль заявил следующее: «При таком состоянии поля, в таких условиях «Факел», наверное, лучшая команда в чемпионате».

«Хочу напомнить, что когда мы играли против «Спартака» в марте прошлого сезона поле было не особо лучше, если кто-то там подзабыл. Если в этом проблема «Спартака», что они проиграли, то я думаю, что надо, ладно, болельщикам, но самим игрокам и руководству клуба поискать проблемы в себе.

Слова Абаскаля? Если честно, без разницы, что говорит Абаскаль. В принципе неинтересна его оценка, вообще безразлична", — сказал Котов «СЭ».

«Факел» (15 очков) после победы над «Спартаком» (2:0) занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.