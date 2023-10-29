Игрок «Крыльев» Иванисеня: «Плохому танцору сами знаете, что мешает»

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня поделился мнением об игре 13-го тура чемпионата РПЛ с «Оренбургом» (1:1).

«Однозначно можно сказать, что первый тайм мы сыграли хорошо. У нас было достаточно моментов, у «Оренбурга» их почти не было. Не забили свои моменты, которые были и в первом тайме, и в начале второго. И последние 30 минут игры нам в актив записать, я думаю, нельзя — сказал Иванисеня. — Да, на поле был туман, но плохому танцору вы сами знаете, что мешает. Туман немного мешал, но условия были одинаковыми для обеих команд.» — приводит слова Иванисени Metaratings.ru

«Крылья Советов» занимает 3-е место с 22 очками в турнирной таблице чемпионата РПЛ после 13 туров.

В сезоне-2023/24 29-летний Иванисеня провел за самарцев 15 игр во всех турнирах, результативными действиями не отметился.