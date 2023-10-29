Спортивный директор «Факела» — о стадионе в Воронеже: «Как могли это поле готовили»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» оценил поле стадиона в Воронеже.

«Приедет комиссия и приедет. Думаю, что все агрономы, которые занимаются нашим полем будут делать все, чтобы 11 ноября игра (против ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ, прим. «СЭ») состоялась в Воронеже. Не надо забывать, что есть климатические условия. Как могли это поле готовили. Но выпало 12 сантиметров снега, три дня шел дождь, который прекратился только перед игрой. Понятно, что поле тяжелое. Все равно думаю, что на таких полях играли», — сказал Котов «СЭ».

Ранее издание matchtv.ru сообщило, что комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей проинспектирует стадион «Факела» 1 ноября.

«Факел» (15 очков) после победы над «Спартаком» (2:0) занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Антонов