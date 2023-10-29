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Сегодня, 12:40

Спортивный директор «Факела» — о стадионе в Воронеже: «Как могли это поле готовили»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Газон на стадионе в Воронеже.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» оценил поле стадиона в Воронеже.

«Приедет комиссия и приедет. Думаю, что все агрономы, которые занимаются нашим полем будут делать все, чтобы 11 ноября игра (против ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ, прим. «СЭ») состоялась в Воронеже. Не надо забывать, что есть климатические условия. Как могли это поле готовили. Но выпало 12 сантиметров снега, три дня шел дождь, который прекратился только перед игрой. Понятно, что поле тяжелое. Все равно думаю, что на таких полях играли», — сказал Котов «СЭ».

Ранее издание matchtv.ru сообщило, что комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей проинспектирует стадион «Факела» 1 ноября.

«Факел» (15 очков) после победы над «Спартаком» (2:0) занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Антонов

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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