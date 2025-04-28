«Факел» — о столкновении Калинина и Кабутова в штрафной: «Это не пенальти? Где был ВАР»

Пресс-служба «Факела» после матча 26-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2) опубликовал видео с неназначенным пенальти в ворота казанцев.

На 15-й минуте Игорь Калинин после столкновения с Дмитрием Кабутовым упал в штрафной казанской команды. Главный арбитр Роман Сафьян не поставил пенальти. Видеоассистент позвал Сафьяна изучить повтор эпизода, однако монитор не работал.

«Это не пенальти? Где был ВАР?» — говорится в сообщении под видео с моментом встречи.

«Факел» завершил матч в меньшинстве: на 45+9-й минуте полузащитник Никита Моцпан получил красную карточку за грубый фол.

«Рубин» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. «Факел» идет на последней, 16-й строчке с 15 очками.