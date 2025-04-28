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Монтес и Чавес намерены покинуть РПЛ и перейти в «Крус Асуль»

Сергей Разин
корреспондент
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Луис Чавес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник «Динамо» Луис Чавес могут покинуть Россию, сообщает Goal.

По сведениям источника, мексиканские игроки планируют по окончании сезона перейти в «Крус Асуль». Мексиканский клуб начал неофициальные переговоры с футболистами.

В текущем сезоне 28-летний Монтес провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. На счету 29-летнего Чавеса 3 гола и 3 передачи в 25 матчах сезона.

Луис Чавес
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Сесар Монтес
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Opta: шансы «Краснодара» на чемпионство за 4 тура до конца сезона — 68 процентов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Рубин 26 11 6 9 34-38 39
8
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
9
 Кр. Советов 26 8 6 12 32-40 30
10
 Акрон 26 8 5 13 33-47 29
11
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
12
 Химки 26 5 9 12 30-47 24
13
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 26 4 5 17 23-48 17
16
 Факел 26 2 9 15 12-39 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 2 : 0
27.04 16:30
Химки – Акрон
 2 : 2
27.04 19:00
Рубин – Факел
 2 : 1
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Эсекиэль Барко

Эсекиэль Барко

Спартак

 12
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Локомотив

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

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