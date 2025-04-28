Монтес и Чавес намерены покинуть РПЛ и перейти в «Крус Асуль»

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник «Динамо» Луис Чавес могут покинуть Россию, сообщает Goal.

По сведениям источника, мексиканские игроки планируют по окончании сезона перейти в «Крус Асуль». Мексиканский клуб начал неофициальные переговоры с футболистами.

В текущем сезоне 28-летний Монтес провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. На счету 29-летнего Чавеса 3 гола и 3 передачи в 25 матчах сезона.