В «Динамо» заявили, что обратились в ЭСК РФС по итогам матча с ЦСКА

В пресс-службе «Динамо» заявили «СЭ», что обратились в ЭСК РФС по итогам матча 23-го тура против ЦСКА (1:3).

Ранее об этом сообщило издание «РБ Спорт».

«Действительно, мы обратились в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА. Это фол Глебова на Нгамале на 88-й минуте и эпизод на 90-й минуте, который предшествовал назначению пенальти в наши ворота», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Динамо» после 23-го тура занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. ЦСКА — четвертый с 44 очками.