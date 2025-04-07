«Краснодар» подписал бразильского вингера Густаво Сантоса

Вингер «Ламии» Густаво Сантос стал игроком «Краснодара», сообщает пресс-служба «быков».

Отмечается, что 24-летний футболист пополнит состав черно-зеленых по окончании нынешнего сезона. Он заключил контракт с российским клубом до 30 июня 2029 года.

За «Ламию» бразильский вингер выступает с лета 2024-го. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей. Ранее Сантос также играл за «Панатинаикос» и «Трофенсе».

После 23 туров «Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России.