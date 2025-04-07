Лещенко заявил, что арбитр Карасев актерствует на поле: «Он не должен судить «Динамо» никогда!»

Народный артист России Лев Лещенко в интервью «СЭ» призвал дисквалифицировать арбитра Сергея Карасева.

— После поражения от ЦСКА (1:3) глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин раскритиковал судейство, заявив: назначение Карасева — это заранее приговор.

— Карасев — это просто судейское недоразумение. Вчера он не контролировал игру. Было очень много грубостей, плюс травмоопасное поле. Вместо того чтобы успокоить футболистов... Я хорошо отношусь к ЦСКА, но они играли очень грубо.

В эпизоде с желтой карточкой Глебова однозначно была красная. Карасев не пошел смотреть эпизод, руководствуясь своей постоянной фанаберией. Он думает, что главный на поле, творит что хочет. Может заставить играть 10 минут, хотя добавили пять. Он упивается своей ролью. Я, как актер, вижу: Сергей актерствует на поле. Но это же не сцена! Это футбол, где люди отдают свое здоровье...

Но Карасев же ах какой великий судья: может дать играть в футбол, а может не дать. Считаю, что его надо если не совсем, то хотя бы на несколько матчей дисквалифицировать. А «Динамо» он не должен судить никогда. Никогда! С ним всегда неприятности.

ЦСКА (44 очка) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ, обойдя «Динамо» (42), которое опустилось на пятую строчку в турнирной таблице.