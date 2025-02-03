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Сегодня, 13:00

В «Динамо» заявили, что им не поступало предложений по Дасе этой зимой

Константин Белов
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем защитника Эли Дасы.

Ранее в СМИ появилась информация, что 32-летним защитником интересовался «ПСВ».

«Официальных предложений по Дасе в это трансферное окно не поступало», — сказал Гафин «СЭ».

Даса выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В этом сезоне он провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллионов евро.

Контракт 32-летнего бразильца с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.

Эли Даса
ФК Динамо (Москва)
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«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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