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Сегодня, 13:02

Лакович оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Камила Абдурахманова
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Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович рассказал о чемпионате России и борьбе за первое место.

— «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ, команду возглавляет ваш соотечественник Деян Станкович. Как оцените шансы на то, что команда станет с ним чемпионом?

— Хорошо знаю Деяна. Как и то, что здесь очень конкурентная борьба. И потом в РПЛ ведь не только Станкович, но и Николич в ЦСКА, который известен у нас в Сербии по работе в «Партизане». Так что давайте смотреть за развязкой, — приводит слова Лаковича «РБ Спорт».

«Спартак» идет на третьем месте в РПЛ с 37 очками и отстает на два балла от лидирующего «Краснодара» и идущего вторым «Зенита».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

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Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
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Мирлинд Даку

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 9
П
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Бителло

Динамо

 8
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 8
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Зенит

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И К Ж
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Муталип Алибеков

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