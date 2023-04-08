В «Динамо» рассказали, что Смолов находится в подавленном состоянии перед матчем со «Спартаком»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о состоянии форварда Федора Смолова перед матчем со «Спартаком» в 22-м туре РПЛ.

«Смолов несколько подавленный после того, что произошло на прошлой игре после общения с журналистами. У человека эмоции, он живой человек. Но физически к матчу готов», — сказал Гафин.

Ранее Смолов резко ответил на вопрос корреспондента в миксте-зоне, назвав его клоуном.