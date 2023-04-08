Непомнящий заявил, что у игроков «Торпедо» замечается большая жажда борьбы

Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил победу «Торпедо» над «Факелом» в РПЛ (2:0).

«Пеп Клотет выставил наиболее оптимальный состав, где опытные игроки в стартовом составе. У ребят замечается большая жажда борьбы, и это приносит успех. То, что забили два красивых гола — заслуга ребят. Рано говорить о зоне стыков. Сейчас только остается бороться в каждом матче. Есть большие сомнения, сможет ли «Торпедо» обойти стыки. Будем смотреть», — приводит слова Непомнящего Sport24.

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера Жозепа Клотета.