Защитник «Спартака» Джикия рассказал о самочувствии после травмы

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил «СЭ» на вопрос о состоянии здоровья после травмы.

«Как здоровье? Спасибо, уже лучше!» — сказал Джикия.

Футболист получил повреждение бедра 18 марта в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2). Позднее пресс-служба красно-белых сообщила, что срок восстановление защитника — три недели.