В «Динамо» прокомментировали возможное возвращение Моро в команду

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался «СЭ» о возможном возвращении полузащитника Николо Моро.

24-летний хорват с лета 2022 года выступает за «Болонью» на правах аренды.

«Возможно ли возвращение Моро? Никакой информации нет. Действительно, никакой», — сказал «СЭ» Пивоваров.

Ранее сообщалось, что в «Динамо» планируют обсудить с коллегами из «Болоньи» вопрос о возвращении Моро нынешней зимой.