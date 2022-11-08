В «Динамо» прокомментировали возможное возвращение Моро в команду
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался «СЭ» о возможном возвращении полузащитника Николо Моро.
24-летний хорват с лета 2022 года выступает за «Болонью» на правах аренды.
«Возможно ли возвращение Моро? Никакой информации нет. Действительно, никакой», — сказал «СЭ» Пивоваров.
Ранее сообщалось, что в «Динамо» планируют обсудить с коллегами из «Болоньи» вопрос о возвращении Моро нынешней зимой.
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|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
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|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
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|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
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|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
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|5
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|
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|18
|
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|4
|4
|8
|19-27
|16
|
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|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
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|1
|3
|12
|7-28
|6
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|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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