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Сегодня, 19:17

В «Динамо» прокомментировали возможное возвращение Моро в команду

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался «СЭ» о возможном возвращении полузащитника Николо Моро.

24-летний хорват с лета 2022 года выступает за «Болонью» на правах аренды.

«Возможно ли возвращение Моро? Никакой информации нет. Действительно, никакой», — сказал «СЭ» Пивоваров.

Ранее сообщалось, что в «Динамо» планируют обсудить с коллегами из «Болоньи» вопрос о возвращении Моро нынешней зимой.

Никола Моро
ФК Болонья
ФК Динамо (Москва)
0
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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
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 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
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 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
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 Урал 16 5 3 8 19-28 18
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 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
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 Химки 16 3 3 10 16-34 12
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
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Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
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Оренбург – Краснодар
 - : -
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Химки – Сочи
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 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

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Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

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 15 1 3
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