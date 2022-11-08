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Сегодня, 19:15

Личка — об интересе из Москвы: «Футбольная мечта? Секрет. Но она связана с «Оренбургом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка дал понять, что не собирается покидать клуб.

— Можете назвать свою главную тренерскую цель в России?

— У меня все как-то идет постепенно. Когда принял «Оренбург», хотел вывести команду в РПЛ. В первый год это получилось по спортивному принципу, но нас не пустили в премьер-лигу из-за неготовности стадиона. Да уж... Но ничего — сделали это со второй попытки. И сейчас, получается, я отработал первый круг в качестве тренера команды РПЛ. Это было моей мечтой.

— Что дальше? Аппетит же приходит во время еды.

— Дальше? Это секрет. (Смеется.)

— Вот как?

— Нет, нет, не пытайте меня. Эту мечту я пока не буду озвучивать. Но она связана с «Оренбургом». Я никуда не собираюсь отсюда уходить, убегать. Сейчас все мои мысли об этой команде. Понятно, мы не знаем, что будет потом, как сложится ситуация, но пока вот так.

— Неужели у вас нет желания попробовать свои силы, скажем, в московском клубе?

— Жизнь может быстро поменяться. Но я ценю то доверие, которое мне оказали в «Оренбурге». Дима Андреев и Василий Петрович (Еремякин, президент «Оренбурга». — Прим. «СЭ»). Иной руководитель после матча с «Зенитом» (0:8) мог сказать мне: «Марцел, спасибо, до свидания! Это позор». Но здесь меня все поддержали. Не обращаю внимания на слухи. Понимаю, что журналистам тоже надо что-то писать, создавать свой продукт. Но лично со мной никто из других клубов не встречался и не разговаривал, предложений мне не поступало. У меня еще действующий контракт с «Оренбургом».

— А как вы отреагировали на слова агента Сергея Новикова о том, что «Личка — идеальный вариант для «Локомотива»?

— Честно говоря, не особо читаю газеты. Правда, эту публикацию мне показали в клубе. Моя реакция? Ну... Значит, это такая оценка моей работы в «Оренбурге». Мне приятно. Но не стоит забывать, что я проделываю ее вместе со своими помощниками и со своими подопечными. Без них у меня ничего бы не получилось.

45-летний Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года.

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Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
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Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
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 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

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 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Динамо

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