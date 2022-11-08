Личка — об интересе из Москвы: «Футбольная мечта? Секрет. Но она связана с «Оренбургом»
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка дал понять, что не собирается покидать клуб.
— Можете назвать свою главную тренерскую цель в России?
— У меня все как-то идет постепенно. Когда принял «Оренбург», хотел вывести команду в РПЛ. В первый год это получилось по спортивному принципу, но нас не пустили в премьер-лигу из-за неготовности стадиона. Да уж... Но ничего — сделали это со второй попытки. И сейчас, получается, я отработал первый круг в качестве тренера команды РПЛ. Это было моей мечтой.
— Что дальше? Аппетит же приходит во время еды.
— Дальше? Это секрет. (Смеется.)
— Вот как?
— Нет, нет, не пытайте меня. Эту мечту я пока не буду озвучивать. Но она связана с «Оренбургом». Я никуда не собираюсь отсюда уходить, убегать. Сейчас все мои мысли об этой команде. Понятно, мы не знаем, что будет потом, как сложится ситуация, но пока вот так.
— Неужели у вас нет желания попробовать свои силы, скажем, в московском клубе?
— Жизнь может быстро поменяться. Но я ценю то доверие, которое мне оказали в «Оренбурге». Дима Андреев и Василий Петрович (Еремякин, президент «Оренбурга». — Прим. «СЭ»). Иной руководитель после матча с «Зенитом» (0:8) мог сказать мне: «Марцел, спасибо, до свидания! Это позор». Но здесь меня все поддержали. Не обращаю внимания на слухи. Понимаю, что журналистам тоже надо что-то писать, создавать свой продукт. Но лично со мной никто из других клубов не встречался и не разговаривал, предложений мне не поступало. У меня еще действующий контракт с «Оренбургом».
— А как вы отреагировали на слова агента Сергея Новикова о том, что «Личка — идеальный вариант для «Локомотива»?
— Честно говоря, не особо читаю газеты. Правда, эту публикацию мне показали в клубе. Моя реакция? Ну... Значит, это такая оценка моей работы в «Оренбурге». Мне приятно. Но не стоит забывать, что я проделываю ее вместе со своими помощниками и со своими подопечными. Без них у меня ничего бы не получилось.
45-летний Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2