Степашин о призе «Джентльмен года» Фомину: «Пожелали, чтобы не затягивал с призом лучшему футболисту страны»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал итоги премии «Джентльмен года-2022». Награду получил полузащитник команды Даниил Фомин.

— Стало ли неожиданностью, что именно Фомин стал джентельменом года? Нет, он действительно джентельмен на поле. Это не грубость, корректное поведение. Я знаю, как он ведет себя в команде. Единственное, мы сейчас с Михаилом Гершковичем пожелали ему, чтобы не затягивал с тем, чтобы мы ему вручали приз лучшему футболисту страны. Вот этого мы от него ждем, тем более он полузащитник, играет на очень важной позиции. Тот же Кутицкий как прибавил, мальчишке 20 лет всего. Но Даня этого заслушивает! Он по-настоящему джентельмен.

Награда «Джентльмен года» присуждается ежегодно с 1994 года. Обладатель этого звания определяется проходящим в два этапа голосованием. Тройку самых достойных претендентов определяют болельщики, а экспертное жюри «КП» выбирает победителя.

Вместе с Фоминым финалистами премии стали вратарь «Спартака» Александр Селихов и нападающим ЦСКА Федор Чалов.