В «Динамо» опровергли информацию о договоренности с Карпиным

В «Динамо» опровергли информацию о договоренности с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

— В Telegram-каналах появилась информация, что «Динамо» достигло договоренности с Валерием Карпиным. Так ли это?

— Данная информация не соответствует действительности, — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Динамо».

1 мая бело-голубые объявили об уходе Марцела Лички, который руководил командой с июня 2023 года, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

Валерий Карпин покинул «Ростов» в феврале 2025 года. С 2021 года специалист совмещал пост главного тренера команды с работой в сборной России.

После 28 туров «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками.