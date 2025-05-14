Газзаев о приезде Дрогба на гала-матч ЦСКА: «Получится красивая игра, где все покажут свое мастерство»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» высказался о приезде экс-нападающего «Челси» Дидье Дрогба на гала-матч ЦСКА в честь 20-летия победы команды в Кубке УЕФА.

«Большое и важное мероприятие, 20 лет назад команда добилась высочайшего успеха. Провести такой матч — блестящая идея. Приедут игроки, которые играли и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Приедут звезды европейского уровня. Это полезно и для молодежи, и для наших болельщиков. Получится красивый товарищеский матч, в котором игроки покажут свое мастерство. Ждем хорошей игры!», — сказал Газзаев «СЭ».

18 мая на «ВЭБ Арене» легенды армейцев сыграют против сборной Кубка, состав которой будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в той еврокубковой кампании, — в нее войдут игроки, выступавшие за «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфику», «Партизан», «Осер», «Парму» и «Спортинг».