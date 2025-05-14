Карпин опроверг информацию о переговорах с «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опроверг информацию о переговорах с московским «Динамо».

«Подтвердить эту информацию не могу. Могу только опровергнуть», — цитирует Карпина Sport24.

Ранее сообщалось, что 56-летний специалист являлся основным кандидатом на пост главного тренера бело-голубых. Отмечалось, что переговоры находятся в продвинутой стадии.

1 мая бело-голубые объявили об уходе Марцела Лички, который руководил командой с июня 2023 года, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

Валерий Карпин покинул «Ростов» в феврале 2025 года. С 2021 года специалист совмещал пост главного тренера команды с работой в сборной России.