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Сегодня, 17:00

«Динамо» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в 5-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Динамо» и «Крылья Советов» проведут матч 5-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 17 августа. Игра пройдет на «ВТБ Арене», начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за 15 минут до игры, будет также доступна на сайте медиахолдинга.

«Динамо» набрало девять очков в первых четырех турах чемпионата России. У самарцев в активе три балла.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
17 авг, 17:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

В сезоне-2023/24 в матче первого круга РПЛ в Самаре соперники сыграли вничью (3:3), а во втором круге победу одержали москвичи (4:1). По итогам сезона «Динамо» заняло в чемпионате третье место, а «Крылья» — девятое.

ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

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