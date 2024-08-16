В «Динамо» сообщили об отсутствии предложений по Карраскалю из Бразилии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника бело-голубых Хорхе Карраскаля в бразильский чемпионат.

— Предложений не было, — сказал Пивоваров «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе Карраскаля в бразильский чемпионат.

Контракт 26-летнего футболиста с бело-голубыми действует до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.