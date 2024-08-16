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Сегодня, 17:15

В «Динамо» сообщили об отсутствии предложений по Карраскалю из Бразилии

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника бело-голубых Хорхе Карраскаля в бразильский чемпионат.

— Предложений не было, — сказал Пивоваров «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе Карраскаля в бразильский чемпионат.

Контракт 26-летнего футболиста с бело-голубыми действует до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Хорхе Карраскаль
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
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 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
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 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
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 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
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12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
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15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
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